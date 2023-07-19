تفاصيل افتتاح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية (شاهد)

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، تفاصيل افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة 45 عارضا وعارضة والذي تنظمه الجامعة، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنفذها الجامعة بجانب الأعمال الدراسية.

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المعرض يضم عددا من العارضين الوافدين من سوريا والصين

وقال “مندور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن المعرض يضم عددا من العارضين الوافدين من سوريا والصين الذين تتميز أعمالهم بالحرف اليدوية بشكل مختلف وجذاب.

المعرض يضم أعمال العارضين من المشغولات اليدوية والتراثية

وأضاف أن المعرض يضم أعمال العارضين من المشغولات اليدوية والتراثية من التطريز وأعمال الكروشيه وأنواعا ممتعددة من الاكسسورات والملابس الجاهزة بتفاصيلها المختلفة وأنتيكات وتحفا فرعونية ومنتجات شنط ومفروشات وطرح، ومنتجات خاصة بالعناية بالبشرة بالإضافة إلى عرض أعمال الخرز الحرفية واليدوية وأعمال المكرمية.

وتابع: "منفتحون في الجامعة على محافظة والإسماعيلية ومجتمع القناة وسيناء، وهذه المجموعة المتميزة جدا من العارضين في معرض تراثنا يشاركون بأنشطة متنوعة ما بين المفروشات والديكورات والشنط الحريمي، وشارك بعض العارضين من فلسطين والسودان والصين".