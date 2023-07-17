وزيرة الثقافة تتفقد مركز الحرف التقليدية بالفسطاط

للوقوف على حالة المقر المقترح لـ "بيت التراث"

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مركز الحرف اليدوية والتقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة، لمتابعة عدد من الموضوعات المرتبطة بحالة الأداء الفني بالمركز، والوقوف على حالة المقر المقترح كمقر ل "بيت التراث"، والتعرف على المعروضات التراثية المُشاركة بمهرجان جرش بالأردن.

وزيرة الثقافة داخل مركز الحرف اليدوية والتقليدية بالفسطاط

بيت التراث

واستهلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جولتها، بتفقد المقر المرشح لإقامة "بيت التراث"، والذي من المقرر أن يضم الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، وكذلك احتضان الفعاليات التراثية ومعارض الحرف التقليدية بالوزارة، والمزمع إطلاقه ضمن احتفاء مصر بمرور عشرين عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 2003.

وزيرة الثقافة و الدكتور وليد قانوش

وتفقدت وزيرة الثقافة عددًا من المعروضات التراثية المُرشحة لتمثيل الحرف اليدوية المصرية بالجناح المصري المُشارك بفعاليات الدورة القادمة الـ (37) لـ"مهرجان جرش" بالأردن، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس المُقبل، والتي تحل عليها مصر كضيف شرف.

كما تفقدت وزيرة الثقافة ورش "الخزف، الصدف، المعادن، النسيج، الجلد، الحُلي"، وغيرها، من نتاج أعمال مشتركة بين مركز الحرف التقليدية وقطاع الفنون التشكيلية.

وزيرة الثقافة توجه بضرورة الاهتمام بأساليب العرض والتغليف

ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة الاهتمام بأساليب العرض والتغليف لهذه الأعمال، وتقديمها بمهرجان جرش بالأردن، بصورة تليق بعراقة التراث المصري، كما وجهت وزيرة الثقافة، بضرورة عمل كتيب يتضمن قائمة وصور الأعمال اليدوية التراثية ، متضمنًا مواصفاتها الفنية وأسعارها بالداخل والخارج، مع أهمية الترويج لها بشكل متميز، حتى يتسنى للجمهور التعرف عليها لشكل جذاب، كما أكدت أهمية العمل الجاد لتسويق أعمال مركز الحرف التراثية بالشكل الأمثل.

وزيرة الثقافة بضرورة الاهتمام بأساليب العرض والتغليف لهذه الأعمال

كما وجهت وزيرة الثقافة بأهمية وضع تصور مقترح لتصميم جديد لدرع الوزارة يعكس هويتنا التراثية والحضارية بشكل عصري متميز.



شارك في الجولة التفقدية الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة نهلة إمام، مستشار وزارة الثقافة لشؤون التراث غير المادي، ومصطفى عوض، المشرف على المركز، وعدد من قيادات الصندوق.

يُذكر أن مراكز الحرف بالفسطاط أحد مشروعات وزارة الثقافة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين والحرفيين لممارسة إبداعاتهم وتأكيد القيمة الفنية، قادرين على استيعاب واستلهام روح الماضي وإبداع منتجات مستوحاة من التراث ولديهم المقدرة على ابتكار وتصميم وتنفيذ الوحدات والزخارف الإسلامية.