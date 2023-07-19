هيرميس تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه لصالح بالم هيلز للتعمير

أعلنت اليوم شركة «بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة EFG Hermes، قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه. وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

• تبلغ قيمة الشريحة الأولى 49.61 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 137.02 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

• تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 285.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

من جانبه، أعرب طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز عن سعادته بالشراكة مجدّدًا مع EFG Hermes من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو شركة «بالم هيلز». وأشار طنطاوي إلى أن هذا التعاون يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن التأكيد على التزام الشركة بتعزيز النمو داخل قطاع التطوير العقاري في مصر. كما أشار طنطاوي إلى استفادة شركته من فرص التمويل الاستراتيجي في ترسيخ مكانة الشركة السوقية وتعزيز محفظة مشروعاتها.

صرّحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، أن هذه الصفقة تمثّل بداية البرنامج الرئيسي لإصدار سندات التوريق، والذي سيمكّن شركة «بالم هيلز» من تعزيز مكانتها السوقية، فضلًا عن استفادة المجموعة من العلاقة الراسخة مع شركة التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري. وأشارت حمدي أن عملية إصدار السندات شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في السجل الحافل لدى EFG Hermes في مجال ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن الأداء القوي الذي تحققه شركة «بالم هيلز» على مستوى سوق التطوير العقاري المصري. وأضافت حمدي أن المجموعة تسعى لتعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة ومعرفتها الكبيرة بالسوق المصري لتقديم باقة من أفضل الحلول المالية الفعّالة التي تساهم في استكشاف آفاق جديدة للنمو وتعظيم القيمة المستدامة لشركائها.

ومن الجدير بالذكر أن EFG Hermes قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية بدور ضامن التغطية، بينما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ أيضًا.