"الموسيقيين" تفجر مفاجأة لـ"الوفد" عن حفل ترافيس سكوت بمصر: هنعمِله تعظيم سلام

انتقد عدد من الفنانين والإعلاميين قرار نقابة الموسيقيين بإلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته في مصر بـ "سفح الأهرامات" يوم 28 يوليو الجاري، مشيرين إلى أن هذا القرار يضر بمصلحة مصر ويهدد السياحة، فضلًا عن التشكيك في مصداقيتنا حول العالم، وكان أبرزهم عمرو سعد، ولميس الحديدي، وطارق الشناوي، بالإضافة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس.

الموسيقيين تكشف لـ “الوفد” سر إلغائها حفل ترافيس سكوت في مصر بعد الموافقة عليه

وفي هذا الصدد، أوضح د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية خلال تصريحاته لبوابة "الوفد"، سر موافقة النقابة على حفل ترافيس سكوت في الأهرامات ثم إلغاؤه، وقال: "حينما أصدرت الموسيقيين تصريح الموافقة على إقامة حفل ترافيس سكوت والغناء بسفح الأهرامات لم تكن تعلم من هو هذا المطرب أو أي معلومات عنه أو عن هويته الشخصية، لكن بالبحث والتحري الدقيق وآراء رواد السوشيال ميديا والكلام المتداول عبر منصات التواصل الإجتماعي، اهتدينا إلى اتخاذ هذا القرار، ثم أصدرنا بيانًا توضيحيًا لرغبتنا وأعلننا موقفنا من عدم إقامة الحفل".

ترافيس سكوت

"الموسيقيين" بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر: إذا الجهات الأمنية قالت الحفل يتعمل خلاص ولا نقدر نتكلم".

وأضاف المتحدث الرسمي لـ "الموسيقيين" ردًا على تصريح الشركة المنظمة للحفل بنفيها قرار النقابة بإلغائه: "وفي حال الموافقة على إقامة الحفل من دون تصريح نقابي، سيكون ذلك بتصريح رسمي من قِبل الجهات الأمنية المختصة، التي يُلقى عليها الحِمل في تأمين الحفل"، متابعًا: "إحنا بنسبالنا قلنا رأينا، وكل شخص دفع أي مبلغ مالي هيسترد الرسوم اللي دفعها، وتظل الكلمة الأولى والأخيرة للجهة الأمنية المختصة، إذا قالت الحفل يتعمل خلاص تمام تعظيم سلام ولا نقدر نتكلم".

في الوقت نفسه، كذب د. محمد عبد الله خلال حواره مع بوابة "الوفد" ادعاءات مدير أعمال ترافيس سكوت الذي زعم أن النقابة لا تمتلك السلطة لإلغاء حفل فنان عالمي على الأراضي المصرية، حيث قال: "وجود أي أجنبي على الأراضي المصرية لازم ياخد موافقة من عدة جهات وهي وزارة الثقافة مُمثلة في الرقابة على المصنفات الفنية، ونقابة المهن الموسيقية، ووزارة القوى العاملة والهجرة، وفي الآخر موافقة الجهات الأمنية المختصة، كل الجهات دي لازم يوافقوا على الحفل".

ترافيس سكوت

وأردف المتحدث الرسمي لـ "الموسيقيين": "لو النقابة ملهاش سلطة إنها توافق على إحياء الحفل أو إلغاؤه، مكانوش دفعوا الفلوس دي عندنا من الأول"، مُشددًا على أن النقابة تواصلت بالفعل مع الشركة الراعية لاسترداد رسوم التصريح الذي تم إلغاؤه.

الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت في مصر تتجاهل قرار “الموسيقيين” بإلغائه: سيقام في موعده

وكانت الشركة المنظمة المسؤولة عن تذاكر حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر، نفت إلغاء الحفل المقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري في الأهرامات، وذلك خلال منشور على خاصية القصص المصورة "ستوري" صفحتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث شاركت بوستر الحفل وأرفقته بتعليق: "الحلفة في موعده".

نجيب ساويرس عن إلغاء “الموسيقيين” حفل ترافيس سكوت بمصر: الموافقة عليه ثم إلغاؤه يُفقد مصر مصداقيتها

وأعرب نجيب ساويرس، عن استيائه الشديد من قرار نقابة المهن الموسيقية، بإلغاء حفل ترافيس سكوت، خلال تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك" قائلًا: "إلغاء حفل المغنى الأمريكي ليس الخطأ، إنما الخطأ هو الموافقة عليه ثم إلغاؤه، لأنها تفقد مصر مصداقيتها، ولا تحترم التعاقدات، وتكبد المنظمة خسائر رهيبة".

وأضاف ساويرس: "إعلان الحفل صاحبه دعاية عالمية ضخمة لمصر، فقدناها بهذا الإلغاء مع العلم أنه غنى في السعودية والإمارات"، مشددًا على أنه ليس له مصلحة في هذا الحفل، حيث قال: "للعلم لا مصلحة لي في هذا الحفل، رغم إدارتنا لمنطقة الهرم، ومعاناتنا من الخيل والجمال وتعامل الأمن مع الزوار".