بعد مفاجأة الشركة المنظمة.. الموسيقيين تكشف لـ"الوفد" موقفها النهائي من حفل ترافيس سكوت بمصر

احتل اسم مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت مختلف مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة عقب قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء ترخيص حفله الذي كان من المقرر إقامته في مصر بـ "سفح الأهرامات" يوم 28 يوليو الجاري، بعد انتشار أنباء حول دعوته للماسونية في حفلاته.

الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت في مصر تفجر مفاجأة

في الوقت نفسه، نفت الشركة المسؤولة عن تذاكر حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، إلغاء الحفل المقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري في الأهرامات، وذلك خلال منشور على خاصية القصص المصورة "ستوري" صفحتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث شاركت بوستر الحفل وأرفقته بتعليق: "الحلفة في موعده".

نقابة الموسيقيين تكشف لـ الوفد" موقفها من حفل ترافيس سكوت وتنفي مزاعم مدير أعماله

سرعان ما تواصلت بوابة "الوفد" الإلكترونية مع د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، للرد على تصريحات الشركة المنظمة لحفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، ومزاعم مدير أعماله الذي أكد أن الحفل لازال قائمًا في موعده المقرر، على الرغم من بيان نقابة الموسيقيين الذي أقرت فيه رسميًا إلغاء الحفل ضمانًا لضمان لحماية جموع الجماهير وعدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.

ترافيس سكوت

أكد المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين خلال تصريحات خاصة لبوابة "الوفد"، أنه من حق النقابة إلغاء حفل أي مطرب حتى ولو كان أجنبي، نافيًا صحة تصريح مدير أعمال سكوت، حيث قال: "لو النقابة ملهاش سلطة إنها توافق على إحياء الحفل أو إلغاؤه، مكانوش دفعوا الفلوس دي عندنا من الأول"، مُشددًا على أن النقابة تواصلت بالفعل مع الشركة الراعية لاسترداد رسوم التصريح الذي تم إلغاؤه.

مدير أعمال ترافيس سكوت

المتحدث الرسمي لـ “الموسيقيين”: الجهات الحكومية لن تسمح بإحياء حفل ترافيس سكوت في مصر بدون تصريح نقابي

وأضاف د. محمد عبد الله: "ليس هناك قانون مصرح به تخضع له نقابة المهن الموسيقية ينص على أنه ليس من حقها إلغاء حفل مطرب أجنبي على الأراضي المصرية"، متابعًا: "قبل ما اقول من حق او ليس من حق اجيب قانون استشهد بيه في كلامي ده، النقابة لها الحق في إلغاء الحفلات المثيرة للجدل من النوعية دي وعليها خلاف من الجمهور، لأن الجهات الحكومية والأمنية المختصة لن تسمح بإحياء الحفل بدون تصريح نقابي، واللي يقول غير كده يبقى مش بيفهم حاجة ومطلعش ومشافش ومقرأش بيسمع كلام ويردده وخلاص انا بتكلم من منطلق دراستي قبل منصبي".

ترافيس سكوت

مدير أعمال ترافيس سكوت ينفي إلغاء حفله في الأهرامات: النقابة ليس لديها السلطة لإلغاء حفلات الفنانين العالميين

في الوقت نفسه، نفى سترومبيرج مدير أعمال ترافيس سكوت عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "تويتر"، مؤكدًا أن هذه الأخبار زائفة، كما أشِار إلى أن نقابة المهن الموسيقية ليس من سلطتها أن تلغي الحفل، قائلًا: "يبدو أن نقابة الموسيقى في مصر ألغت التصريح الذي من شأنه أن يسمح لترافيس بالأداء، لكن ليس لديهم السلطة لفعل ذلك للفنانين العالميين، فقط الفنانين المصريين المحليين، ولهذا السبب تنتشر المعلومات المضللة، الحفل لا يزال قائما"، مما أثار موجة جدل مواسع بين رواد السوشيال ميديا متسائلين عن الحقيقة.

بيان “الموسيقيين” بشأن إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد أصدرت بيانًا رسميًا قررت خلاله إلغاء حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وعدم إصدار تصاريح لإقامة هذا النوع من الحفلات، والتي كان من المقرر إقامتها بتاريخ 27 يوليو الجاري، بمنطقة الأهرامات.

وقال المتحدث الرسمي محمد عبدالله، على لسان النقيب مصطفي كامل، في البيان: " تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وزارة القوي العاملة علي ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة علي رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات وذلك ضماناً وحماية ًلجموع الجماهير".

ترافيس سكوت

وأضاف البيان: "مما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها قد حددت شروطاً وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري ... وحيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل علي استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية".

وأردف المتحدث الرسمي محمد عبدالله، على لسان النقيب: "فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ماورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة، لذلك قرر النقيب العام الفنان مصطفى كامل ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافي مع الهوية الثقافية للشعب المصري".