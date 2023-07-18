ضوابط اختبارات القدرات في التربية الموسيقية بجامعة حلوان

أعلنت كلية التربية الموسيقية بالزمالك في جامعة حلوان ضوابط إجراء اختبارات القدرات للالتحاق بها للعام الجامعي الجديد 2023-2024 .

وتعقد اختبارات القدرات في كلية التربية الموسيقية بالزمالك في جامعة حلوان أيام الأحد والثلاثاء والخميس خلال الفترة من ١٥ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتقام اختبارات القدرات برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية.

وتقام اختبارات القدرات في كلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان للطلاب الذين لديهم أهداف وميول موسيقية وهي اختبارات بسيطة تكشف مدى استعداد الطالب لدراسة الموسيقى.

ويستهدف إجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان قياس قدرة طالب الثانوية العامة ومهاراته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات.

أقسام اختبارات القدرات للتربية الموسيقية

وتنقسم اختبارات القدرات في كلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان إلى أقسام، وهي: غناء حر، الجانب اللحني، الجانب الايقاعي، ويكون متوسط زمن الاختبار للطالب 10 دقائق.

ويشترط للنجاح في اختبارات القدرات في التربية الموسيقية بجامعة حلوان حصول الطالب على 60 في المائة من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

وتشمل التعليمات الإرشادية لطلاب الثانوية العامة المرشحين لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 من هنا.



وتكون الخطوة التالية الدخول على الموقع التالي لجامعة حلوان المخصص لاختبارات القدرات وتسجيل الدخول بالرقم القومي ومتابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية “اليوم والساعة”، ثم معرفة نتيجة الاختبار من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لاختبارات القدرات (اضغط هنا).



جدير بالذكر أن كلية التربية الموسيقية بالزمالك في جامعة حلوان تمنح لخريجيها بكالوريوس التربية الموسيقية بنظام الساعات المعتمدة كما تمنح بكالوريوس الـ music Art وهو برنامج باللغة الإنجليزية لخريجي المدارس اللغات والدولية.