محرم وطارق سليمان يحصلان على شهادة الدبلومة الأفريقية A

حصل طلعت محرم مدرب المقاولون العرب وطارق سليمان مدرب حراس مرمى الذئاب اليوم على شهادة الدبلومة الأفريقية A.

وأقام الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الأفريقية A، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد و اللواء محمد حلمى مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا و الدكتورة دينا الرفاعى أعضاء المجلس ، و الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، و الكابتن فتحى نصير مدير إدارة القطاعات والكابتن عبد المنعم شطة المحاضر الدولي والمدير الفني السابق للكاف.

وأكد نادي المقاولون العرب استمراره في دعم مدربيه وأضاف المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة الذئاب أن المقاولون حريص باستمرار على ثقل كوادره بالخبرات اللازمة في كل المجالات وأن النادي مستمر في هذه السياسة مقدما التهنئة للثنائي طلعت محرم وطارق سليمان على اجتياز الدورة والحصول على الرخصة الأفريقية.