السعودية تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزى أيمن محمد السياري، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية الذي عقد أمس الأول الثلاثاء بالهند.
استعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية خلال الاجتماع أبرز المسائل المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي منذ الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد في أبريل الماضي.
وشهدت الاجتماعات مناقشة الاقتصاد العالمي، والصحة العالمية، والتمويل المستدام، والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية، والقطاع المالي والشمول المالي.
وأصدرت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين ملخصا رئاسيا يتضمن عددا من الموضوعات والمواقف التي تم التوافق عليها بين أعضاء المجموعة.