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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال: إمام عاشور سيصنع الفارق مع الأهلي

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن انتقال إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق إلى النادي الأهلي مكسب فني كبير إلى القلعة الحمراء في السنوات القادمة.

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برومو تقديم صفقة إمام عاشور حقق 5 ملايين مشاهدة في ساعات (فيديو)


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي كان أمر متوقع منذ رحيله إلى النادي الدنماركي والزمالك أخطأ بالتفريط في خدماته الفنية ".
وتابع:"إمام عاشور سيحدث الفارق مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ".

وكان الأهلي وميتلاند الدنماركي قد أعلنا عن اتمام صفقة إمام عاشور لاعب الزمالك السابق.

وقدم الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يتضمن وجود اللاعب داخل ملعب مختار التتش مرتديًا قميص النادي الأهلي لتقديم الصفقة رسميًا.

وتعرض عاشور لإنتقادات لاذعة على مستوى جماهير الزمالك الغاضبة من انتقاله لغريم التقليدي وكذلك انتقادات على لسان مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

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