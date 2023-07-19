الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفرالشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين ، الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفرالشيخ، والذي تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وذلك وفقا للحيز العمراني المعدل والمعتمد من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية في 3 نوفمبر 2021، بمسطح إجمالي 2985 فدان منها 778 فدان خدمات إقليمية بطاقة استيعابية 254 ألف نسمة حتى عام الهدف وفي ضوء الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن المصرية وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفرالشيخ وذلك تمهيدا للعرض على رئاسة مجلس الوزراء واعتماده من السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضورعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد ،السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، والمهندس حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس ممدوح عبد الحليم، رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندس مصطفى البخ بالمركز الإقليمي للتخطيط.