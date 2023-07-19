محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

نائباً عن رئيس الجمهورية

شهد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري للمحافظة، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والمقدم أيمن كمال رزق، نائب المستشار العسكري، احتفالية مديرية أوقاف كفرالشيخ بمناسبة العام الهجري الجديد 1445م هـ بمسجد الإستاد، بحضور الشيخ عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والأجهزة الشعبية والتنفيذية ورجال الأوقاف والأزهر الشريف.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ قطب الطويل، والابتهالات للشيخ إبراهيم خليفة، وكلمة للشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، وقدم الحفل الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفرالشيخ.