تعرف علي آخر مستجدات القرية التراثية استعدادا لاقامة مهرجان التراث والثقافة

أجرى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، تابع فيها آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

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لفت المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

أشار المحافظ ان ذلك في اطار الاستعداد لافتتاح القرية وإقامة مهرجان التراث والثقافة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والثقافة، بمشاركة وفود من عدة دول عربية .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وكان باستقباله بموقع العمل ممثلي الشركات والجهات المنفذة والمشرفة علي التنفيذ.