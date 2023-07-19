أيمن أشرف: حزين بسبب كولر ورحلت من الباب الكبير

أكد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الجديد، أنه لا يملك سبب واضح لابتعاده عن المباريات تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتابع أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "احترمت تصريحه بأنني اللاعب رقم 5 في ترتيب المدافعين ولا أملك سبب واحد للابتعاد لكنها وجهات نظر".

وأضاف أيمن أشرف: "زعلان من كولر خاصةً أنني تحدثت معه أكثر من مرة، وأيمن أشرف بتاريخه كان على الأقل يحتاج المشاركة في مباراة واحدة، ولكن خرجت من الباب الكبير بحب الجميع، وسعيد بحب الجماهير".

أيمن أشرف: فترة لاسارتي الأغلى في مسيرتي مع الأهلي



واكمل أيمن أشرف أن أفضل فترة في مسيرته مع الأهلي، موسم مارتين لاسارتي والدوري الأغلى في 2019.

وأتم: "الفترة الأفضل في مسيرتي أيضًا، هي فترة بيتسو موسيماني وبطولتي دوري أبطال إفريقيا التاسعة والعاشرة".

