البنك الأهلي يضم أيمن أشرف .. رسمًيا

أعلن البنك الأهلي عبرحسابة الرسمي، عن التعاقد مع أيمن أشرف قادمًا من صفوف الأهلي في صفقة انتقال حر خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر البنك الأهلى عبر حسابة الرسمي "فيس بوك " بيان صحفي بخصوص تفاصيل اللاعب قائلا :" أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى السابق لمدة موسمين.

لتصبح صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية.

في سياق مٌتصل ، يستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان يرفع القلعة الحمراء درع الدوري المصري الممتاز في موسم شاق على القلعه الحمراء.