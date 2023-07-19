برومو تقديم صفقة إمام عاشور حقق 5 ملايين مشاهدة في ساعات (فيديو)

كشف علاء عزت، الناقد الرياضي، مفاجأة عن صفقة انتقال إمام عاشور، للنادي الأهلي قادما من نادي ميتلاند الدنماركي، موضحا أنها الأهم في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال علاء عزت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي ميتيلاند رفض إعارة اللاعب للأهلي وأصر على البيع بشكل كامل، موضحا أن النادي الدنماركي خسر في الصفقة حيث إن الأهلي المصري لم يدفع الـ 3.5 مليون دولار التي دفعها ميتيلاند للزمالك.

موقع النادي الأهلي لم يتحمل ضغط الجماهير بعد عرض البرومو

وأكد أن موقع النادي الأهلي لم يتحمل ضغط الجماهير ووقع لبضع دقائق فور عرض برومو تقديم إمام عاشور، وتم مشاهدة البرومو بمعدل نحو 5 ملايين في أقل من ساعات لتسجل مستوى قياسي في الإعلان عن الصفقات في الأندية المصرية.

وأوضح أن الأهلي يرتب للصفقة منذ فترة عندما تلاقت الرغبات وفور تلقي القلعة الحمراء عرضا للاعبه حمدي فتحي.



ولفت علاء عزت، إلى أن الأهلي لم يكن ينتوي الإعلان عن الصفقة اليوم، ولكنه أرسل قيمة الصفقة منذ 5 أيام واستلمها النادي الدنماركي اليوم وأعلن بعدها عن بيع اللاعب ما أجبر النادي للإعلان عن الصفقة.

وأكد علاء عزت، أن الأندية الأوروبية لا يهمها السرية في الإعلان عن الصفقات أو وقت الإعلان، مثلما يحدث في الأندية المصرية.

وقال إن الأهلي مش هيعمل كوبري بـ 3.5 مليون دولار لكي يحصل على إمام عاشور، معلقا بسخرية «ده هيكون أغلى كوبري في العالم».

وأردف أن النادي الأهلي عرض اللاعب على الجهاز الفني وطالب تأجيل إبداء الرأي لمدة أيام حتى يشاهد فيديوهات له على مدار عامين ولاحظ تحسن في الأداء.

واستطرد أن

وأضاف أن النادي الأهلي أجرى فحصا طبيا شاملا على إمام عاشور وتبين أن الإصابة بسيطة، لافتا إلى أن قيد اللاعب سيكون يوم 27 يوليو واللاعب سوف يكون جاهزا للمشاركة بداية من الموسم الجديد.

وأكد علاء عزت، أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، رحب بصفقة إمام عاشور؛ لأنه لاعب بأكثر من روح ويستطيع المشاركة في أكثر من مركز وسهل توظيفه في الملعب.

وحول صفقات الأهلي المتوقعة، قال علاء عزت، الناقد الرياضي، إن بوبو ومرعي هما الأقرب والأهلي يجهز هذه الصفقات على نار هادئة والنادي عرض نصف المبلغ الذي يطلبه فيوتشر من أجل التخلي عن لاعبيه.

