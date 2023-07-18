ميدو: إمام عاشور صفقة عظيمة لـ الأهلي.. والمبادئ شأن داخلي

علق أحمد حسام ميدونجم الكرة المصرية السابق على انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور سيضيف فنيا بشكل كبير للأهلي، ومحبش إن حد يشتري حاجة حلوة وأفطس فيها".

أضاف: "صفقة إمام عاشور للأهلي صفقة عظيمة فنيا، وكلنا عايزين إمام عاشور يبقى واحد من اللاعيبة في منتخب مصر بكأس الأمم".

وواصل: "طالما الفلوس متاحة للنادي الأهلي، يبقى من حق النادي الأهلي التعاقد مع أي لاعب ولا يُعاب على الأهلي التحرك لضم إمام عاشور" ,

واختتم: "اللي بيكلمني في قصة المبادي، بقوله مبحبش أخش جوا بيوت الناس وده شأن داخلي مليش إني أتكلم فيه، وأنا ضد أي شخص ينظر في أي حاجة كويسة ممكن تتعمل"