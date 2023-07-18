أشهى طريقة لعمل سلطة الفواكه| تعوضك عن المعادن المفقوده بجسمك

يفقد الجميع في فصل الصيف العديد من الفيتامينات والمعادن، بسبب التعرق المستمر وبذل المجهود، لذا يجب تعويض ما فُقد بطبق صحي ولذيذ، ومن أشهر الأطباق الصحية التي تعوض جسمك المعادن التي فقدتها هي سلطة الفواكة، وفيما يلي نقدم لك أشهى طريقة لعمل سلطة الفواكة.

سلطة الفواكه

طريقة عمل سلطة الفواكه

المقادير

- عنب : كوب ونصف (أسود)

- الموز : 2 حبة (مقطع دوائر)

- الفراولة : 2 كوب (مغسولة ومقطعة قطع متوسطة)

- تفاح أخضر : 2 حبة (مقطع جوانح)

- الدراق : 2 حبة (مقطع قطع متوسطة)

- عصير الليمون : ثلثان الكوب (حامض)

- عصير البرتقال : ثلثان الكوب

- قشرة ليمون : ثلثان الكوب (حامضة ومبشورة)

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- السكر الأسمر : ملعقة كبيرة ونصف

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي عصير البرتقال، وعصير الليمون الحامض، والسكر الأسمر، وبرش الليمون الحامض، وحركي الخليط حتى يغلي ويثخن القوام.

ارفعي القدر عن النار، وأضيفي خلاصة الفانيليا وحرّكي الخليط جيداً ثم اتركي الصلصة جانباً حتى تبرد.

في طبق التقديم ضعي الفراولة، والعنب الأسود، والتفاح الأخضر، والدراق، والموز.

اسكبي الصلصة على الفاكهة وقلبي المكوّنات قليلاً.

ضعي السلطة في الثلاجة لحوالي 5 ساعات، ثم قدميها باردة.