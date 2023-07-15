فاكهة حمراء يعشقها الكثيرون تمنع النوبات القلبية المفاجئة

يوصي الأطباء بضرورة تناول الفراولة الطازجة نظراً لفوائدها الصحية التي لا حصر لها فهي قد تمنع تراكم الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فراولة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ٠ديلي ميل" البريطانية، أثبتت دراسة الأطباء أن الفاكهة الغنية بفيتامين "سي" تحمي من انسداد الشرايين القاتل الناجم عن ارتفاع الكوليسترول، ويمكن رؤية الفوائد في غضون ساعة من الاستهلاك.

أعطى الأطباء 23 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، جميعهن شابات في أوائل العشرينات من العمر، 500 جرام من هريس الفراولة أو مشروبا سكريا. وبعد نصف ساعة أخذوا عينات دم - كرروا العملية كل 30 دقيقة لمدة أربع ساعات أخرى.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن مجموعة الفراولة كانت لديها علامات أقل على بناء البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو LDL، من تلك التي أعطيت علاجا بنكهة السكر.

ويعرف البروتين الدهني منخفض الكثافة بأنه الشكل الضار للكوليسترول الذي قد يتسبب في تضييق الأوعية الدموية وانسدادها.

فراولة

وقد تؤدي الجلطات التي تتكون لاحقا إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وظهرت هذه الفوائد في غضون ساعة من تناول هريس الفراولة واستمرت لمدة أربع ساعات على الأقل بعد ذلك.

وأشار الأطباء إلى أن الفراولة مصدر مهم للمركبات المغذية، حيث تؤكد الدراسات أن ارتفاع استهلاك الفاكهة مثلها يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.