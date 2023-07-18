الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

المالية: تنفي إقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023

وزارة المالية
وزارة المالية

 أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها في أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات. 

txt

اجتماع بين الشباب والرياضة والرقابة المالية لمناقشة عدد من الحلول والبدائل الاستثمارية

txt

السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024

 وأوضح المرصد، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

 وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يساعدون في نشرها.

الجريدة الورقية