اجتماع بين الشباب والرياضة والرقابة المالية لمناقشة عدد من الحلول والبدائل الاستثمارية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية المناقشات التي تهدف إلى استكشاف أفضل الحلول المالية غير المصرفية، وتطبيق أفضل النماذج التي يمكن الاستعانة لتعزيز ريادة النشاط الرياضي وصناعة الأبطال، وتوفير الأليات الداعمة لتطوير الرياضة باعتبارها صناعة داعمة للاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور قيادات الوزارة والهيئة، لبحث عدد من الموضوعات وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، أهمها كيفية تطوير آليات الاستثمار الرياضي لدعم المواهب المصرية الرياضية الواعدة، وكذلك تسليم شهادات دفعة جديدة من خريجي برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، مراسم حفل تسليم شهادات الدفعة الرابعة من خريجي برنامج "مدرب التوعية المالية المعتمد" لتأهيل مدربين مُعتمدين لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين الشباب تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية المصرية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، وتماشياً مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.



كما تم عقد اجتماع بين قيادات الشباب والرياضة والهيئة، لمناقشة عدد من الحلول والبدائل الاستثمارية المستحدثة لتوفير الرعاية اللازمة للمواهب الرياضية الواعدة وبحث سبل تطوير مصادر تمويل الاستثمار الرياضي، تطرق الاجتماع الى تبادل الآراء بشأن أفضل النماذج التي يمكن الاستعانة بها لدعم الاقتصاد الرياضي وتعزيز ريادة وتنافسية الرياضة المصرية، عبر تعزيز جهود تأهيل ودعم المواهب المصرية الرياضية الواعدة.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "اتوجه بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة قيادات الهيئة، على التعاون المثمر والبناء، والاستضافة الطيبة في مقر الهيئة، فالبرنامج واحداً من أهم البرامج التدريبية في نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين الشباب، والذي نتج عنه تخريج شباب مصري مدرب على أعلى مستوى لتوعية أقرانهم من الشباب بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس الفتاح السيسي".

وأشار وزير الشباب الي الدورات الأربع التي تم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة، موضحاً الجهود المبذولة من المدربين المعتمدين والذين اجتازوا الدورة، والتدريبات التي تم تنفيذها بالمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "إن الهيئة تعمل على وضع الأسس لبناء أجيال لديها الوعي والثقافة المالية، إعداد وبناء شخصية لديها القدرة على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية، ويعزز من مساهمتها في الناتج القومي.

أوضح الدكتور فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم المحاور دائمة الحضور في استراتيجيات الهيئة، لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية بشأن استفادة المواطنين من كافة الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، وذلك من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليمة.

أكد الدكتور فريد على أهمية تطوير آليات الاستثمار الرياضي لتعزيز قدرة وتنافسية النشاط الرياضي في مصر وتحقيق الريادة على مستوى تحقيق البطولات الدولية، وتأهيل المواهب الرياضية الواعدة

حضر حفل توزيع شهادات برنامج التوعية المالية، أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، الدكتور محمد عبد العزيز ومحمد الصياد مساعدا رئيس الهيئة، رضا عبد المعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة، محمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة كلا من اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزير، علا كمال مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.