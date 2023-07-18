أول رد من الاتحاد الأفريقي حول قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب

علق الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، على قرار روسيا بشأن تعليق اتفاق يسمح بمرور آمن لسفن شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

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وأعرب الاتحاد الأفريقي عن أسفه إزاء قرار روسيا، حيث قال موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على حسابه الرسمي على “تويتر”: “يؤسفني تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود التي كان الاتحاد الافريقي من أوائل المدافعين عنها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول أوروبي كبير، إن الاتحاد الأوروبي ما زال يأمل في إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود مع أوكرانيا، ويعمل على إيجاد حل مع الوسطاء، تركيا والأمم المتحدة.

وقال المسؤول “نطلب من روسيا إعادة النظر في الموضوع، تركيا والأمم المتحدة يحظيان بدعمنا الكامل، لكن الأمر لهما أن يعيدوا التفاوض ويضعوا شروط عودة روسيا إلى هذه الصفقة”.



وأضاف أن “هناك جهودًا موازية جارية لتصدير المزيد من الحبوب الأوكرانية برًا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

واعترض المزارعون في دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا على الواردات الأوكرانية الرخيصة التي تؤدي إلى خفض الأسعار في الداخل.

