كيكة التفاح بالقرفة وعين الجمل من أشهى الحلويات التي يمكنك تحضيرها لأطفالك، حيث تحتوي على التفاح الغني بالحديد والفيتامينات الهامة للجسم، بالإضافة إلى القرفة التي تساعد على الإسترخاء، وكذلك عين الجمل المغذي للشعر والبشرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة بالتفاح والقرفة

طريقة عمل كيكة التفاح بالقرفة وعين الجمل

المقادير

- دقيق : 2 كوب (منخل)

- سكر : كوب

- حليب : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الخل : نصف ملعقة صغيرة

- بيكربونات الصوديوم : ربع ملعقة صغيرة

- التفاح : 3 حبات (مقشر ومقطع قطع صغيرة)

- عين الجمل : نصف كوب (مجروش)

- السكر الأسمر : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخلطي التفاح مع القرفة، والجوز، والسكر، واتركيه جانباً لمدة 20 دقيقة.

اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم في وعاء.

ضعي البيض، والفانيليا، والخل، والملح، في وعاء الخلاط الكهربائي واخلطي المكونات حتى تمتزج، ثم أضيفي السكر وأعيدي الخلط.

أضيفي الزيت والحليب للمزيج واخلطي جيداً.

أضيفي خليط الدقيق واخلطي بواسطة الخلاط اليدوي .

أضيفي نصف كمية حشوة التفاح واخلطي جيداً.

حضري قالب كيك مدهون بالقليل من الدقيق والماء، واسكبي به خليط الكيك ووزعي على الوجه باقي كمية حشوة التفاح.

أدخلي القالب إلى الفرن لحوالي ساعة حتى ينضج تماماً وقدميه.