أفخاذ دجاج تكا الحارة

تفضل الأمهات تحضير وصفات جديدة لافراد أسرتها بين حين لآخر لجذبهم الي الجلوس في المنزل أكثر وقت ممكن وتوفير أموالهم والحد من الذهاب الي المطاعم.

وتحتل الدجاج مكانة خاصة عند الكبار والصغار لفوائدها العديد المفيدة لصحة الجسم ولسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة.

نقدم لكِ وصفة من أشهر وصفات الدجاج الهندية المميزة بطعمها الرائع المتبل بمجموعة من التوابل الهندية الشهية، جربي وصفات الدجاج الهندي على طريقتنا وبالصحة والعافية.

المقادير

- أفخاذ الدجاج : 8 قطع (منزوع الجلد)

- زبادي : 2 ملعقة كبيرة (خالي الدسم)

- الزعتر : 2 ملعقة كبيرة

- بابريكا : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة البندورة الحارة : 4 ملاعق كبيرة

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مبشور)

- الثوم : 2 ملعقة كبيرة (مهروس)

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- هيل : ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اصنعي فتحات في أفخاذ الدجاج بسكين حاد إلى أن تصلي إلى العظم بالطول وبالعرض، لضمان تشرب الأفخاذ التتبيلة وسهولة النضج.

امزجي جميع المكونات ما عدا أفخاذ الدجاج سوياً، وقلبيهم جيداً حتى تمام التجانس.

اتركي التتبيلة لترتاح جانباً 15 دقيقة.

تبلي أفخاذ الدجاج بالتتبيلة المحضرة مسبقاً، واضمني دخولها في الفتحات.

اتركي الدجاج في التتبيلة من 3 ساعات إلى ليلة كاملة.

رصي أفخاذ الدجاج في صينية وغلفيها بورق الأولمنيوم.

حمّي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

أدخلي صينية الدجاج إلى الفرن لمدة 20 دقيقة ثم أخرجيها وأزيلي ورق الأولمنيوم وأعديها مجدداً إلى الفرن، حتى تحصلي على اللون البني المحمر.

أخرجي الصينية وغطيها بورق الأولمنيوم لمدة 15 دقيقة واتركيها جانباً حتى تستعيد السوائل مجدداً.

قدميها مع الأرز البسمتي أو خبز التورتيلا.