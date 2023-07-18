لقطات صادمة تظهر التهام صقر لفأر ضخم أمام رادار للسيارات.. شاهد

تعتبر الصقور من الطيور الجارحة القوية التي تعتمد على بصرها الحاد نهارًا ومناقيرها ومخالبها القوية، وتصيد عادة الثدييات الصغيرة، وأحيانًا الطيور والزواحف.

وتتميز الصقور بالمخالب الصلبة والأظافر الصلدة التي تقسم فرائسها إلى أشلاء في جزء من الثانية، ويختلف طعامها حسب الموسم أو الوقت من السنة، إلا أن غذائها المعتاد هو القوارض، ومنها الفئران والسناجب، أما الأغذية الأخرى فتشمل الأفاعي والخفافيش والأسماك والحشرات.

وفي فيديو يظهر لقطات صادمة وقاسية ونادرة، التقط رادار للسيارات مشاهد لصقر التهم فأرًا ضخمًا، حيث قطعه إلى أشلاء وبلعه في أقل من ثلاث دقائق.

حلوى المارشميلو:

وجذب الفيديو ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، وتعجب أحد المعلقين من قوة الصقر، كاتبًا: “لم أدرك أبدًا مدى قوة الصقور، لقد انتزع رأس الفأر وكأنه لا يوجد شيء”.

واتفق معه مشاهد آخر، مدونًا: “لم أدرك أبدًا مدى قوتهم، مزقها كما لو كانت حلوى المارشميلو”، وأعرب شخص بالطريقة التي قطع بها الصقر رأس الفأر والتهامه، واصفًا إياها : “بالمذهلة والمرعبة”.

وعقب آخر: “إنه لأمر مدهش كيف يعيش الجرذ دقيقة واحدة، وفي الدقيقة التالية يكون جزءًا من الصقر، إنه أمر بديهي، ولكن عندما تفكر حقًا في الطعام بهذه الطريقة، فإنه نوع من الذهن”.

خدمة رائعة للمجتمع:

فيما طالب معلق البشرية بتجنب مضايقة الحيوانات واللعب بالتسلسل الهرمي للافتراس، معبرًا: “هذا هو بالضبط السبب وراء ضرورة ترك هذه الحيوانات العظيمة بمفردها وعدم مضايقتها، فهي تقدم خدمة رائعة للمجتمع”.

بينما شعر آخر بالاشمئزاز من المشهد، معربًا: “لم أكن مستعدًا حقًا لخروج رأس الجرذان بهذه السهولة، لكنني لم أستطع النظر بعيدًا بينما أشعر بالاشمئزاز تمامًا في نفس الوقت”.

فيما استخدم آخر اللقطات للسخرية من حماته، كاتبًا: “هذه المشاهد لا تقارن بالمناظر البشعة لتناول والدة زوجتي لأجنحة الدجاج”.

شاهد الفيديو..