عاجل
أول رد من الاتحاد الإفريقي حول قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب برلماني يكشف أسباب ارتفاع سعر البصل في الأسواق انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. بشرى سارة الديهي يطالب بإنشاء متحف يعرض الإنجازات لرفع منسوب الأمل عند المصريين.. فيديو أحم نفسك من أشعة الشمس.. القناع الواقي الحل
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لقطات صادمة تظهر التهام صقر لفأر ضخم أمام رادار للسيارات.. شاهد

التهم الصقر الفأر
التهم الصقر الفأر أمام رادار للسيارات

 تعتبر الصقور من الطيور الجارحة القوية التي تعتمد على بصرها الحاد نهارًا ومناقيرها ومخالبها القوية، وتصيد عادة الثدييات الصغيرة، وأحيانًا الطيور والزواحف.

 وتتميز الصقور بالمخالب الصلبة والأظافر الصلدة التي تقسم فرائسها إلى أشلاء في جزء من الثانية، ويختلف طعامها حسب الموسم أو الوقت من السنة، إلا أن غذائها المعتاد هو القوارض، ومنها الفئران والسناجب، أما الأغذية الأخرى فتشمل الأفاعي والخفافيش والأسماك والحشرات.

txt

رامز أمير يبكي بسبب أنثى نسر.. ماتت بعد ما استحملت كتير أوي (فيديو)

 وفي فيديو يظهر لقطات صادمة وقاسية ونادرة، التقط رادار للسيارات مشاهد لصقر التهم فأرًا ضخمًا، حيث قطعه إلى أشلاء وبلعه في أقل من ثلاث دقائق.

 حلوى المارشميلو:

 وجذب الفيديو ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، وتعجب أحد المعلقين من قوة الصقر، كاتبًا: “لم أدرك أبدًا مدى قوة الصقور، لقد انتزع رأس الفأر وكأنه لا يوجد شيء”.

واتفق معه مشاهد آخر، مدونًا: “لم أدرك أبدًا مدى قوتهم، مزقها كما لو كانت حلوى المارشميلو”، وأعرب شخص بالطريقة التي قطع بها الصقر رأس الفأر والتهامه، واصفًا إياها : “بالمذهلة والمرعبة”.

 وعقب آخر: “إنه لأمر مدهش كيف يعيش الجرذ دقيقة واحدة، وفي الدقيقة التالية يكون جزءًا من الصقر، إنه أمر بديهي، ولكن عندما تفكر حقًا في الطعام بهذه الطريقة، فإنه نوع من الذهن”.

 خدمة رائعة للمجتمع:

 فيما طالب معلق البشرية بتجنب مضايقة الحيوانات واللعب بالتسلسل الهرمي للافتراس، معبرًا: “هذا هو بالضبط السبب وراء ضرورة ترك هذه الحيوانات العظيمة بمفردها وعدم مضايقتها، فهي تقدم خدمة رائعة للمجتمع”.

 بينما شعر آخر بالاشمئزاز من المشهد، معربًا: “لم أكن مستعدًا حقًا لخروج رأس الجرذان بهذه السهولة، لكنني لم أستطع النظر بعيدًا بينما أشعر بالاشمئزاز تمامًا في نفس الوقت”.

 فيما استخدم آخر اللقطات للسخرية من حماته، كاتبًا: “هذه المشاهد لا تقارن بالمناظر البشعة لتناول والدة زوجتي لأجنحة الدجاج”.

 شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

حيوانات عالقة تنتظر من ينقذها بسبب فيضانات سد كاخوفكا (شاهد)

الإعلان عن أكبر ورشة تحنيط "حيوانات" بسقارة

أسد يفترس طفلا حتى الموت في أسوأ حديقة حيوانات

400 معروضة لآثار حيوانات ونباتات متحجرة عمرها مليار عام

تداهم سوقا سوداء في القدس وتصادر حيوانات نادرة وخطيرة

ترحيل حيوانات بابلو إسكوبار| فيديو
الجريدة الورقية