رامز أمير يبكي بسبب أنثى نسر.. ماتت بعد ما استحملت كتير أوي (فيديو)

شارك الفنان الشاب رامز أمير، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة من حياة أنثى نسر، عمل على تربيتها السنوات الأخيرة.

وأعلن الفنان رامز أمير خلال تعليقه على مقطع الفيديو، المنشور عبر "فيسبوك"، نفوق أنثى النسر التي أطلق عليها اسم "رحمة".

ورصد "أمير" خلال الفيديو لحظات من تدخل جراحي خضعت له، إلى حين فارقت الحياة.

كما حرص الفنان المصري على توثيق لحظات دفن "رحمة"، التي بدا خلالها متأثرًا بشدة.

قال "أمير" خلال الفيديو إن "رحمة" خضعت لتدخل جراحي دام لـ3 ساعات متواصلة، فقدت خلالها قدرتها على التنفس أكثر من مرة.

وتعرضت "رحمة"، بحسب رواية "أمير" لإصابة بكسر في ساقيها، وبعدما استفاقت وحملها في سيارته للعودة إلى منزله، فوجئ في الطريق بتدهور حالتها، إلى أن نفقت: "للأسف ماتت بعد ما استحملت كتير أوي".

علق "أمير" على الفيديو بقوله: "حكاية رحمة.. أول وصف ربنا وصفه لنفسه في أسمائه الحسنى هو الرحمن الرحيم، زي ميكون عاوز يعلمنا إن الرحمة بتيجي قبل أي حاجة تانية. بس للأسف الرحمة هي أكتر معنى غاب عننا كبشر".

لاحقًا، كشف "أمير" أنه تواصل مع الفنان أحمد مكي لمعالجة "رحمة" قبل نفوقها، وهو من تواصل مع الطبيب الذي أجرى لها الجراحة الأخيرة.

نوه "أمير" إلى أنه فعل ما في وسعه لإنقاذ "رحمة"، مشددًا على أنه كان رافضًا لفكرة اكتفائه بالنظر إليها وهي "تُعذب" بحسب ما نقله عنه موقع "القاهرة 24" المحلي.

اُشتهر رامز أمير في الوسط الفني بعشقه لتربية الطيور الجارحة، كما يحرص على عرض أدق تفاصيل هذه الكائنات وتعامله معها عبر حساباته الشخصية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام، طلب "أمير" من الفنان أحمد مكي مساعدته في علاج "رحمة"، خلال منشور عبر "فيسبوك".