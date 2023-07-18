أبو الغيط يتوجه إلى واشنطن لإطلاق حوار استراتيجي بين الجامعة العربية وأمريكا

توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع من الأمانة العامة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ، للقاء وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن وإطلاق حوار استراتيجى بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأمريكية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأنه من المقرر أن يلتقى أبو الغيط صباح الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن لتناول الموضوعات التى اهم الجانبين سواء فى مجال السياسة والأمن أو المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة أخذا فى الاعتبار العلاقات الإيجابية والمميزة التى تربط الولايات المتحدة بالدول العربية عموما وبما يشكل أساسا قويا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.





كما أوضح المتحدث أن زيارة الأمين العام ستشمل محادثات موسعة بين وفد الأمانة العامة وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية لإطلاق حوار استراتيجى بهدف تبادل الرؤى حول النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفى مقدمتها الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب. كما انه سيتم التشاور حول التطورات الراهنة عربيا ودوليا وكيفية تعزيز الجهود لاحتواء الأزمات بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كما سيتم تناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات فى المجالات المختلفة بين الجانبين تجسيدا لحرص الجامعة العربية على التعاون والتفاعل مع القوى العالمية ذات التأثير بما ينعكس ايجابيا على المصالح العربية.