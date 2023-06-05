أحمد أبو الغيط: "ناقشت مع الرئيس الموريتاني القضايا الإقليمية والعربية" (شاهد)

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه ناقش مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني عددًا من القضايا الإقليمية المهمة والعمل العربي المشترك والإعداد للقمة التنموية المقرر انعقادها نوفمبر المقبل في موريتانيا.

قال الغزواني خلال كلمته جلسة للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بحضور الرئيس الموريتاني، اليوم الإثنين: "إن اللقاء تناول أوضاع الجامعة العربية ومسئوليتها والنظرة إليها في هذا الإقليم".

أعرب الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى عن تقديره لجمهورية مصر العربية والجامعة العربية لتهيئة هذا الاجتماع للقاء المندوبين الدائمين.

أشاد بالإنجازات التى حققتها الجامعة العربية فى دعم العمل العربى المشترك وتطوير آلياته، متطلعًا إلى المزيد من العمل فى هذا الإطار.

السيسي يستقبل رئيس موريتانيا:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب الرئيسَ الموريتاني إلى قصر الاتحادية، إذْ أقيمتْ مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

مباحثات منفردة:

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، إذْ ثمَّنَ الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خصوصًا فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، إذْ أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معربًا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.

أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والإفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خصوصًا السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.