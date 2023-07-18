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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق شق التعبان

مكان الحادث
مكان الحادث

تعرض 21 شخصا، للاصابة ، في  انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق شق التعبان،و أصغرهم بعمر 15 سنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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وفاة 2 وإصابة 6 في حادث سير

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حادث مروع.. انقلاب ميكروباص على الدائري الأوسطي

اصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق شق التعبان 

وقد عززت هيئة الإسعاف والطوارئ بـ7 سيارات لنقل المصابين، وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في طريق شق التعبان في اتجاه القادم من  الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل،  تقل عمالا في طريق شق التعبان، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة،  مما أسفر عن إصابة ٢١ شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

انتشال جثة سيدة مسنة من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

حادث انهيار الخليفة ، وانتشلت  قوات الإنقاذ في الحماية المدنية بالقاهرة ، جثة مسنة تدعى الحاجة ماجدة من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار، وجارى البحث عن أخرين.

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في انهيار عقار الخليفة مكون من 3 طوابق ويقوم رجال الإنقاذ البري بالبحث أسفل الأنقاض العقار المنكوب.

وبعد واقعة سقوط منزل، عصر اليوم الثلاثاء، فى منطقة الخليفة بالقاهرة، أخلت الأجهزة الأمنية العقارات المجاورة من السكان تحسبنا لأى طوارئ وتأثيرها بالمنزل المنهار.

انهار عقار مكون من 3 طوابق، منذ قليل فى منطقة الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، ما أدى لوقوع 4 مصابين وجار استكمال عمليات رفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.

وفور تلقى قوات الحماية المدنية البلاغ انتلقت إلى محل العقار، وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات وجار انتشال شخص آخر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية من الحى والمحافظة،لمكان الواقعة وفرضت كردون أمنى، وتم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من السكان وفصل التيار الكهربائى والغاز تحسبنا لتفاقم الأزمة، واستكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالأوناش والمعدات والأجهزة الحديثة ،وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار، بعد سقوطه.

ورد بلاغ لنجدة القاهرة يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والمعنية وجار البحث عن ناجين واتخاذ اللازم.

 

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