صادر له قرارات إزالة لدورين .. تفاصيل انهيار جزئى لعقار بحى الخليفة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار رقم ٦ حارة المدرسة من شارع المحجر بحى الخليفة الذى حدث به الانهيار الجزئى لبيان مدى تأثرها .

بعمل الصلبات اللازمة للعقار لتأمين المارة والعقارات المجاورة



وشدد محافظ القاهرة على رئيس حى الخليفة بعمل الصلبات اللازمة للعقار لتأمين المارة والعقارات المجاورة وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار جزئى بداخل العقار رقم ٦ حارة المدرسة من شارع المحجر بحى الخليفة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع العقار .

وتبين أن العقار مكون من أرضى و٣ طوابق حوائط حاملة وأسقف خشبية ، وصادر له قرارات إزالة للدورين الثانى والثالث رفض السكان تنفيذها وتم عمل محاضر عدم تنفيذ ضد المخالفين ، وأسفر الانهيار عن مصابين اثنين وحالة وفاة .

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ،تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبالانتقال والفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق، ويقوم رجال الحماية المدنية برفع الأنقاض.

وتمكن قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ شخص من أسفل الأنقاض، وجارى البحث عن آخرين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفع اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.