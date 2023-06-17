نائب جامعة طنطا يترأس اجتماع خدمة المجتمع والبيئة الدوري

ترأس الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاجتماع الدوري لمجلس القطاع وبحضور الدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والمحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة، ووكلاء الكليات ووكلاء وزارات ومديريات الطب البيطري والتربية والتعليم والزراعة ورئيس الادارة المركزية لجهاز شئون البيئة بمحافظة الغربية.

‎قدم الدكتور محمود سليم في بداية الاجتماع الشكر للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة على الدعم غير المسبوق لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجوانب المادية والفنية وحرصه على تذليل كافة العقبات من أجل تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للقطاع، مضيفا أن حجم الانجاز الذي تم خلال النصف الاول من العام.

الحالي يعكس حرص الدكتور محمود ذكي على تحقيق المكانة الريادية وجودة الحياة وتعظيم قيم الابتكار والاستثمار في المعرفة ويضع جامعة طنطا في مصاف الجامعات المصرية في تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين داخل وخارج اقليم الدلتا، ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى بتنظيم عدد ١٧٨ قافله نوعية الي قري مركز زفتي بالإضافة إلى دعم المرحله الثانيه من المبادرة لمراكز ( المحله الكبرى وكفر الزيات وقطور وبسيون).

وكان الدكتور سليم كان قد استعرض خلال الاجتماع تقرير انجازات القطاع خلال النصف الاول من العام الحالي والذي شهد تنظيم ١٩١ قافلة تنموية شاملة في المجالات الطبية والبيطرية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية والتوعوية قدمت خدماتها لعدد ٤٦,٢٣٩ حالة رعاية طبية و ٤٠,٤١٥ مستفيد من القوافل الزراعية، و ٥٠٩٠ مستفيد من القوافل الاجتماعية وتقديم خدمات الرعاية البيطرية لعدد ٩٢,٦٥٠ من رؤوس الطيور والماشية بخلاف عقد اكثر من ٨ آلاف فصل محو امية لعدد ٢٤,٠٨٨ مواطنا، وعقد ٢٦ ندوة توعوية بحضور ٤٣٧٧ مواطنا في مجالات مواجهة ظاهرة الادمان وتعاطي المخدرات ومكافحة التطرف والارهاب الفكري وتقديم الدعم النفسي ومسئوليات الجامعة نحو الطلاب و ذوي الهمم، بخلاف ١١ دورة تدريبية ضمن مبادرة "صنايعية مصر" لعدد ٤٥٠ متدربا.

كما شمل التقرير ما قام به القطاع خلال النصف الاول من العام من تنظيم ٥ ملتقيات توظيفية استفاد منها ٢٠٣٠ طالب وخريج بكليات الجامعة وانشطة جامعة الطفل وتنظيم ٦ منافذ بيع سلع غذائية مخفضة قدمت خدماتها لاكثر من ١٢ ألف مواطن.

كما قدم المهندس محمد قطب رئيس الادارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالغربية خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية لعام ٢٠٢٣ شمل معايير وآليات تقييم المشروعات والفئات المستهدفة للمشروعات وكيفية استخدام منصة تقديم طلبات الترشح.