المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية بمنطقة بشاير الخير

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عددا من القوافل الطبية إلى منطقة بشائر الخير (3,5) وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الإسكندرية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بتلك المناطق، يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والتمريض في مختلف التخصصات الطبية والعلاج الطبيعي وفحص ذوي الهمم والفحص المبكر للأورام والكشف عن الأمراض المزمنة والتطعيم ضد الفيروسات الكبدية، وكذا مبادرات الدعم النفسي وعلاج الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة وصرف الأدوية وعقد دورات للإسعافات الأولية وندوات صحية تثقيفية للمواطنين.

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية وحملات التثقيف الصحي والمبادرات 6741 من أهالي بشائر الخير والمناطق السكنية المجاورة.