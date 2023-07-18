ويجز لم يوجه أغانيه لأي شخص "أتمنى اعمل مع أنغام دويتو"

أوضح الفنان ويجز خلال تصريحاته، عن أحاديث الجمهور ورد فعلهم على الأغاني التي يطرحها، ويقين الكثيرين بأن هذة الأغاني رسالة أو يوجهها لشخص ما.

ويجز

ويجز "جميع الأغاني لم توجه لأي شخص"

كشف ويجز خلال ظهوره مع "راديو الرابعة" مؤكدا أنه لا يقصد أي شخص في أي أغنية طرحها قائلا: "جميع الأغاني لم توجه لأي شخص".

ويجز وأنغام

ويجز عن أنغام "أتمنى اعمل معاها دويتو"

وأشار ويجز أنه كان يفكر في تقديم دويتو مع الفنانة أنغام، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب انشغالهما بأعمالهما الفنية وجداول أعمالهما الحافلة، مؤكدا أنه يحترمها كثيرا ويعتبرها واحدة من أفضل الفنانات في الوطن العربي مضيفا: "ملكة ومليون في المية، وأتمنى اعمل معاها دويتو ومتحمس أوي واتكلمنا في الفكرة".

ويجز

اغنية الدنيا إيه

من ناحية أخرى، يذكر أن ويجز طرح مؤخرا أغنية جديدة على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" بعنوان "الدنيا إيه" وهي من كلماته.

ويجز

على جانب آخر، أعلن ويجز تفاصيل الجولة العالمية التي سيجريها في 2023، ومن المقرر أن يحيي ويجز حفلا في بروكسل يوم 27 سبتمبر، برلين يوم 1 أكتوبر، باريس يوم 4 أكتوبر، لندن يوم 5 أكتوبر وأيضا حفلات شمال أمريكا منها، تورنتو يوم 25 أكتوبر، نيويورك يوم 29 أكتوبر، واشنطن يوم 31 أكتوبر، هيوستن يوم 4 نوفمبر، لوس أنجلوس يوم 6 نوفمبر.