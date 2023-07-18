عاجل
طائرات مسيرة لإطفاء الحرائق.. الصين غيرت المعادلة الصعبة إمام عاشور ينضم لقائمة 11 نجم لعبوا لـ الأهلي والزمالك خالد الجندي: قريش أحبت النبي صالحًا وكرهته مُصلحًا (فيديو) شخص وحيد ضرب الزعيم عادل إمام .. أحمد الفيشاوى يكشف التفاصيل أطعمة ومشروبات محظور تناولها خلال الموجة الحارة.. فيديو
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ويجز لم يوجه أغانيه لأي شخص "أتمنى اعمل مع أنغام دويتو"

ويجز
ويجز

أوضح الفنان ويجز خلال تصريحاته، عن أحاديث الجمهور ورد فعلهم على الأغاني التي يطرحها، ويقين الكثيرين بأن هذة الأغاني رسالة أو يوجهها لشخص ما.

ويجز 

ويجز "جميع الأغاني لم توجه لأي شخص"

كشف ويجز خلال ظهوره مع "راديو الرابعة" مؤكدا  أنه لا يقصد أي شخص في أي أغنية طرحها قائلا: "جميع الأغاني لم توجه لأي شخص".

ويجز وأنغام 

ويجز عن أنغام "أتمنى اعمل معاها دويتو"

وأشار ويجز أنه كان يفكر في تقديم دويتو مع الفنانة أنغام، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب انشغالهما بأعمالهما الفنية وجداول أعمالهما الحافلة، مؤكدا أنه يحترمها كثيرا ويعتبرها واحدة من أفضل الفنانات في الوطن العربي مضيفا: "ملكة ومليون في المية، وأتمنى اعمل معاها دويتو ومتحمس أوي واتكلمنا في الفكرة".

ويجز 

اغنية الدنيا إيه

من ناحية أخرى، يذكر أن ويجز طرح مؤخرا أغنية جديدة على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" بعنوان "الدنيا إيه" وهي من كلماته.

ويجز 

على جانب آخر، أعلن ويجز تفاصيل الجولة العالمية التي سيجريها في 2023، ومن المقرر أن يحيي ويجز حفلا في بروكسل يوم 27 سبتمبر، برلين يوم 1 أكتوبر، باريس يوم 4 أكتوبر، لندن يوم 5 أكتوبر وأيضا حفلات شمال أمريكا منها، تورنتو يوم 25 أكتوبر، نيويورك يوم 29 أكتوبر، واشنطن يوم 31 أكتوبر، هيوستن يوم 4 نوفمبر، لوس أنجلوس يوم 6 نوفمبر.

txt

عمرو سعد يعتذر لـ ترافيس سكوت .. "إلغاء الحفل خطأ فادح"

مواد متعلقة

طارق الشناوي عن إلغاء حفل سكوت: "شكلنا بايخ قدام العالم"

مفيدة شيحة تصف الموجة الحارة بـ"بروفة من نار جهنم".. فيديو

عمرو سعد يعتذر لـ ترافيس سكوت .. "إلغاء الحفل خطأ فادح"

نادين الراسي تكشف لغز عدم طرح أغنيتها مع شقيقها|سيأتي يوم تبصر فيه النور
الجريدة الورقية