كارثة جديدة.. تفاصيل انهيار عقار بمنطقة الخليفة

تواصل قوات الحماية المدنية، جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار الذي انهار، منذ قليل، في منطقة الخليفة التابع لمحافظة القاهرة ،وأسفرت الواقعة عن وقوع 4مصابين وجاري استكمال عمليات رفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.

شهد حي الخليفة انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات وجار انتشال شخص آخر.

وانتقلت الاجهزة الامنية لمكان الواقعة وفرضت كردون أمني، وتم اخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من السكان وفصل التيار الكهربائي والغاز تحسبنا لتفاقم الازمة ، و استكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالاوناش والمعدات والأجهزة الحديثة ،وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار، بعد سقوطه.

ورد بلاغ لنجدة القاهرة يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والمعنية وجار البحث عن ناجين واتخاذ اللازم.

مأساة في حدائق القبة



وفي واقعة آخرى استيقظ فجر أمس الاثنين ، سكان منطقة حدائق القبة بالقاهرة ، على مأساة مروعة ، إثر سقوط عقار مكون من 5 طوابق فوق رؤوس قاطنيه ما أدى لمصرع ٨ أشخاص من بينهم أطفال وإصابة ٩ آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ارفع الأنقاض واستخراج الضحايا من أسفل الركام.

تلقت الاجهزة الأمنية بلاغ بإنهيار العقار رقم 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري ،عزبة مكاوى، بحي حدائق القبة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات الإسعاف والمعدات بالاوناش لإنقاذ الضحايا من أسفل الأنقاض ورفع الركام .

كشفت المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره، وإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على صاحب العقار.

