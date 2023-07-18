كلام فى الهوا

الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 08:46 م 7/18/2023 8:46:21 PM

مازالت معارك التشجيع الكروى مستمرة بين عدد من جمهور بعض الأندية ضد بعضهم البعض. هذه الظاهرة جديدة علينا، بعد ما كان كل لاعب يرتدى قميص ناديه المنافس، نجد الآن أزمات تفتعل على الألوان التى يرتديها الفريق المنافس، هناك خلافات كبيرة بسبب الألوان، كلنا يتذكرها بين أسماء كبيرة لعبوا لأكبر الأندية المصرية، ولكنهم مازالوا كارهين للنادى الآخر لأسباب شخصية، فتجدهم يحاولون الاحتماء بجماهير ناديهم، والعجيب أن هذه الجماهير جميعًا واللاعبين والأجهزة الفنية يقابلون فى الخارج خوض مباراة بين أنديتهم، وعندما تسأل عن السبب تفاجأ برد مهين: أصل الجماهير هنا بتخاف من الترحيل... ماشى متفهم، طيب اللاعبين والمدربين وضعهم إيه بعد أن نشاهدهم يجرون تجاه الفريق الفائز ليقدموا له التهنئة... الإجابة: أصل الفريقان سوف يقابلان مسئولًا فى هذه الدولة فى العادة يقدم لهم هدايا محترمة والكل عامل حسابه على ذلك... « فعلًا ناس تخاف ما تختشيش».

لم نقصد أحدًا!