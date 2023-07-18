الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 08:43 م 7/18/2023 8:43:07 PM

تطور ملحوظ فى كفاءة المنشآت والبنية الرياضية، جاء ذلك تحت عنوان «الرياضة وصيانة الشباب أمن قومي»، ففى كل محافظة وبكل بقاع الجمهورية تجد نفسك أمام منشآت تحفز النشء والشباب على ممارسة الرياضة وحضور عدد من الجلسات والندوات والملتقيات المتعلقة بغرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة وحب الوطن.

-القوات المسلحة والمساهمة فى بناء الرياضة المصرية بمواصفات عالمية، هذه المقولة تجسدها القرية الأولمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تعد واحدة من أهم المشروعات المهمة لتنمية الرياضة ودعم الموهوبين لممارسة مختلف الألعاب داخل منشآت تليق باسم مصر فى قطاع الرياضة سواء بالماضى أو الحاضر لرسم مستقبل أولمبياد على أرض مصرنا الغالية عامة، والعاصمة الإدارية الجديدة–الجمهورية الجديدة خاصة.

- حينما تطأ قدماك أرض الأحلام (القرية الأولمبية الرياضية–العاصمة الإدارية الجديدة)، الحلم الذى طال تحقيقه، وتحقق بالفعل فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تجد نفسك أمام لوحة فنية رياضية رسمتها الإرادة وحسن التخطيط من قبل القوات المسلحة المصرية، حيث توافر كل شيء للمدينة الرياضية لكى تضاهى وتحاكى مدن العالم العالمية المتخصصة بقطاع الرياضة واستضافة كبرى الأحداث العالمية والدولية، فهناك لا تجد شيئا منقوصا، بل كل شيء متكامل، كل هذا تنفيذ مصرى باشتراطات أوروبية، حيث إن جميع العمالة بالقرية مصريون 100%.

-الصروح الرياضية التابعة للقوات المسلحة لم تقتصر فقط على العاصمة الإدارية الجديدة، بل تتوسع يوما تلو الآخر، والإنجاز هنا يمثله القرية الأولمبية الرياضية بمنطقة قناة السويس، حيث تضم القرية استاد هيئة قناة السويس، الصالة المغطاة، مجمع السباحة الرياضى الاجتماعى، استاد الهوكى، الملاعب المفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية، الملاعب الفرعية لكرة القدم.

-إدارة المنشآت الرياضية التابعة للقوات المسلحة باحترافية هى سر النجاح، ذلك من خلال الخطط الاستثمارية والتسويقية الطموحة التى تهدف لجذب الاستثمار الرياضى.

-اهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وإعداد الأبطال الرياضيين أصبح المحرك الرئيسى والأساسى لعجلة التنمية فى قطاع الرياضة، الانتصارات تتوالى خلال الفترات الأخيرة، وتنفيذ متقن لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لوضع خطط تأهيلية وفنية ونفسية وبدنية واقتصادية لجعل أبطالنا نماذج يشهد لها بالكفاءة والتميز.

-ماذا بعد؟!، سؤال رسخه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدى مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة، حتى لا يتوقف أحد على إنجاز محقق؛ لأن الإنجاز الحقيقى هو الإعجاز فى معدل البناء والتشييد والتأهيل والتدريب والتطوير لقطاع الرياضة المصرية بمختلف محتوياته، فماذا بعد؟! ستكون استضافة مصر لدورة أوليمبية قادمة.