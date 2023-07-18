الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 08:39 م 7/18/2023 8:39:00 PM

ما يحدث من ارتكاب جرائم الاغتصاب فى الحروب يعد مسئولية المجتمع الدولى، والأمم المتحدة لها مواثيق تعتبر ارتكاب هذه الجرائم جرائم حرب يعاقب مرتكبها بأقصى العقوبات، وتتحمل الدولة التى ارتكب جنودها هذه الجرائم المسئولية الجنائية، وقد أقرت بذلك المحكمة الجنائية الدولية سنة1993، ووضعت نصوصًا لها إبان الحرب اليوغسلافية وما حدث فى البوسنة والهرسك من انتهاكات لاإنسانية من قبل صربيا يعد جرائم فظيعة، وما حدث من قبل من جرائم اغتصاب النساء فى ألمانيا كانت فظائع تدمى لها القلوب، وما حدث من انتهاكات واغتصاب فى العراق الشقيق، وما حدث فى راوندى إبان الحرب الأهلية، وها نحن نرى اليوم اغتصاب النساء فى السودان الشقيق، إنه لمن العار عدم مقدرة المجتمع الدولى على وقف هذه الانتهاكات، وأقول للقوات المتحاربة: أليس لكم عقول لتأمن النساء من شرور اغتصابهن وغدر المليشيات والكتائب؟ فلابد من حماية هؤلاء النسوة من هذه الأفعال المدمرة للنفس الإنسانية وما يترتب عليها من آثار مدمرة تظل لأجيال بين من يتعرضن لمثل هذه الأفعال، أتمنى أن نجد جهات قوية توقف الانتهاكات. حمى الله مصر من شر الأشرار ووفق الله رئيسنا المخلص لله وللوطن.