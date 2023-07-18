اقرأ غدا بالوفد.. خطة حكومية طموحة لتسويق الذهب الأبيض

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "خطة حكومية طموحة لتسويق الذهب الأبيض".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

اليوم رئيس الوفد يلتقي سكرتيري عموم اللجان بالمحافظات

وفاة ثلاثة مواطنين في سقوط عقارين بالإسكندرية

تزايد ضحايا انهيار العقارات

الموسيقيين تعلن إلغاء حفل ترافيس سكوت

لاعجز في الموارد المالية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

سوق السجائر يحترق

كما يتضمن العدد مقالا للدكتور وجدي زين الدين، بعنوان تناول حول مفاوضات السد

تسويق الذهب الأبيض 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة و4500 للمتوسط.. ولجنة فنية لبحث التداول في البورصة السلعية

وفاة 3 مواطنين في انهيار عقارين بالإسكندرية

تزايد ضحايا انهيار العقارات