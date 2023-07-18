عاجل
أول رد من الاتحاد الإفريقي حول قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب برلماني يكشف أسباب ارتفاع سعر البصل في الأسواق انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. بشرى سارة الديهي يطالب بإنشاء متحف يعرض الإنجازات لرفع منسوب الأمل عند المصريين.. فيديو أحم نفسك من أشعة الشمس.. القناع الواقي الحل
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

افتتاح برنامج تدريبي حول البروتوكول والإتيكيت البرلماني

مركز الدبلوماسية
مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

ينظم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، برنامج تدريبي تحت عنوان «البروتوكول البرلماني: مهارات التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات»، والذي يعقد على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 16 حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة عدد من مسئولي المراسم والتشريفات بالمجالس الوطنية بالدول العربية.

 

 

txt

الجامعة العربية تناقش معايير إنشاء المنظمات المتخصصة

txt

انطلاق فعاليات الدورة الـ110 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية

ويأتي انعقاد هذه الدورة التدريبية في إطار حرص مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية على صقل المهارات وتعزيز التعاون بين منتسبي المجالس الوطنية بالدول العربية، من خلال تنظيم العديد من أنشطة وبرامج المركز خلال فترة الإجازة البرلمانية.

ويتناول البرنامج التدريبي سبل تعزيز التعاون واكتساب المهارات والخبرات الخاصة بالبروتوكول البرلماني وكيفية التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات واستراتيجيات التعامل في السياق البرلماني إلى جانب التدريب على فنون الاتيكيت.

ويأتي انعقاد هذا البرنامج انطلاقا من استراتيجية عمل البرلمان العربي الجديدة، وتوجهات معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لتكثيف البرامج والدورات التدريبية وتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانات العامة العربية والحرص على تطوير أدوات عملها.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

سفير شيلي: الجامعة العربية تهتم بعلاقتها مع دول أمريكا

شهادة عربية.. مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة ويحتذى بها في المحافل الدولية

الدول العربية تنصهر.. وفلكيون يحذرون من الأسوأ

درجات الحرارة تهدد حياة الملايين.. الدول العربية في كارثة

نائب محافظ سوهاج يفتتح الدورة التدريبية عن "الإتيكيت والبروتوكول وفن الضيافة"
الجريدة الورقية