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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجامعة العربية تناقش معايير إنشاء المنظمات المتخصصة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تعقد لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية دورتها "32" في الجمهورية التونسية، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال الفترة من 17 - 20 يوليو الجاري، بمشاركة المنظمات العربية المتخصصة.

وصرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، بأن لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة معنية بمتابعة شؤون عمل المنظمات العربية والاطلاع على التقارير الدورية، وهي تقارير إنجازات المنظمات العربية المتخصصة، وتقارير هيئات الرقابة المالية والإدارية وتقارير رؤساء وحدة الرقابة الداخلية وتقارير الحسابات الختامية والمراجع القانوني للمنظمات العربية المتخصصة والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد والتقرير الدوري لجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة.

وأضاف عبدالقادر، أن هذه الدورة ستناقش عدد من المواضيع الهامة منها تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية وتحديث الآلية الخاصة بإلزامها بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء بعض الكيانات التابعة للجامعة مثل وتأسيس مركز المرصد العربي للترجمة.

وأشار إلى أن نتائج أعمال هذه الدورة "32" سوف تعرض على الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي "112" والمقرر عقدها بمقر الامانة العامة للجامعة خلال الفترة من 27 حتى 31 أغسطس المقبل لاعتمادها.

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