عاجل
طائرات مسيرة لإطفاء الحرائق.. الصين غيرت المعادلة الصعبة إمام عاشور ينضم لقائمة 11 نجم لعبوا لـ الأهلي والزمالك خالد الجندي: قريش أحبت النبي صالحًا وكرهته مُصلحًا (فيديو) شخص وحيد ضرب الزعيم عادل إمام .. أحمد الفيشاوى يكشف التفاصيل أطعمة ومشروبات محظور تناولها خلال الموجة الحارة.. فيديو
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

شوربة الشوفان بالدجاج والذرة بخطوات بسيطة

شوربة الشوفان بالدجاج
شوربة الشوفان بالدجاج والذرة

تعتبر شوربة الشوفان بالدجاج والذرة من أطيب أطباق الشوربات التي يمكن صنعها وتتميز بمذاقها المختلفة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير شوربة الشوفان بمكونات لذيذة وخفيفة.

شوربة الشوفان بالدجاج والذرة

مقادير شوربة الشوفان بالدجاج والذرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات صغيرة)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- الذرة : ثلث كوب
- كريمة : كوب (كريمة ذرة)
- الشوفان : نصف كوب
- مرق دجاج : 5 اكواب
- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مفروم)
- الشطة : ملعقة صغيرة
- برش ليمون : ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبي حتى يتغير لونها.
أضيفي الزنجبيل، وبرش الليمون، والشطة، ثم صُبي مرق الدجاج وحركي الخليط قليلاً.
أضيفي الشوفان، والذرة، وكريمة الذرة، وصلصة الصويا.
نكّهي بالملح والفلفل الأسود، وحركي حتى تختلط المكونات، واتركي القدر على النار حتى الغليان ويثخن القوام.
اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بالبصل الأخضر، وقدميها ساخنة.

txt

طريقة عمل شوربة الشمندر للنباتيين بخطوات بسيطة

مواد متعلقة

طريقة عمل شوربة الشمندر للنباتيين بخطوات بسيطة

حضري شوربة خضار علي الطريقة الإسبانية

مفيدة لصحة المخ حضري شوربة الروبيان البيضاء

الجريدة الورقية