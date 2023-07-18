بدء برنامج البروتوكول البرلماني ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات بالبرلمان العربي

ينظم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، برنامج تدريبي يعقد على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 16 حتى 19 يوليو الجاري، تحت عنوان “البروتوكول البرلماني: مهارات التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات”، وذلك بمشاركة عدد من مسئولي المراسم والتشريفات بالمجالس الوطنية بالدول العربية.

البرلمان العربي ينظم برنامج تدريبي تحت عنوان “البروتوكول البرلماني: مهارات التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات”

ويتناول البرنامج التدريبي سبل تعزيز التعاون واكتساب المهارات والخبرات الخاصة بالبروتوكول البرلماني وكيفية التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات واستراتيجيات التعامل في السياق البرلماني إلى جانب التدريب على فنون الاتيكيت.

ويأتي انعقاد هذه الدورة التدريبية في إطار حرص مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية على صقل المهارات وتعزيز التعاون بين منتسبي المجالس الوطنية بالدول العربية، من خلال تنظيم العديد من أنشطة وبرامج المركز خلال فترة الإجازة البرلمانية، لتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانات العامة العربية والحرص على تطوير أدوات عملها.