1000 مستفيد من القافلة الطبية المجانية بنجع حمادي

أنهت إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية فى محافظة قنا، اعمال القافلة الطبية والتي أقيمت بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن القافلة قد إستمرت علي مدار يومين متتاليين نجحت في يومها الأول في تقديم الخدمات الطبية ل 407 مواطن وإستكملت جهودها في اليوم الثاني في تقديم خدماتها ل 608 مواطن بإجمالي 1015 مواطن.

وأضاف الدكتور راجي، أن القافلة شملت العديد من التخصصات الطبية الهامة منها الأمراض الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد ، طب الأطفال، الأمراض الجلدية ، تنظيم الأسرة ، طب وجراحة الفم والأسنان.

وإستكمل تاوضروس، أن القافلة قدمت العديد من الفحوصات الطبية من معمل الدم ، معمل الطفيليات بالإضافة إلي صرف الأدوية من خلال الصيدلية المتكاملة بالقافلة.

مشيرا إلي التوعية والتثقيف حول المبادرات الرئاسية المختلفة التي تقدمها الوزارة وضرورة الإستفادة من تلك المبادرات التي تخدم جميع أفراد الأسرة.

مضيفا أن مديرية الصحة بقنا، قد أعدت خطة متكاملة علي مدار العام من القوافل الطبية المتكاملة والموزعة علي جميع مراكز المحافظة، حتي يتثني وصول الخدمات الطبية لمستحقيها من المواطنين وبما يحقق رؤية وخطة الدولة " حياة كريمة " والتي ترعاها وزارة الصحة والسكان بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.