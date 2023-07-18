يوسف فوزي: الشلل الرعاش أنهي مسيرتي الفنية وأتمني العودة للتمثيل

قال الفنان يوسف فوزى، أنه يقضى حياة طبيعية في المنزل، وهناك كثيرون يسألون عليه، ويتمنى العودة للتمثيل، ولكن لن يستطيع؛ وذلك بسبب معاناته من مرض الشلل الرعاش، مشيرا إلى أنه تلقى عدة عروض الفترة الماضية ولكنه رفض بسبب عدم قدرته.

اقرأ أيضًا.. يوسف فوزي: اعتزلت الفن نهائيا بسبب مرضي (فيديو)

وكشف الفنان يوسف فوزي، عن اعتزاله الفن نهائيا بسبب معاناته من المرض وعدم قدرته على المشاركة في الأعمال الفنية بسبب حالته الصحية، مشيرا إلى أنه يعيش حاليا حياة عائلية اجتماعية حاليا وأغلب وقته يقضيه أمام التليفزيون.

وأبدى يوسف فوزي خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر فضائية دي إم سي، مساء اليوم الأحد، سعادته بتخصيص فقرة بالبرنامج عن احتفال المركز الكاثوليكي للسينما، و الأب بطرس دانيال، بعيد ميلاده.

يوسف فوزي

أتلقى عروضا للعمل حتى اليوم

وأضاف يوسف فوزي: “أتلقى عروضا للعمل حتى اليوم، لكني لا أستطيع قبولها بسبب حالتي الصحية آخرها كان مسلسل خالد العوضي وياسمين عبدالعزيز”، معلقا: “بقالي 33 سنة بمثل ومش هاخد زمني وزمن غيري”

واحتفل اليوم الأحد الفنان يوسف فوزي بعيد ميلاده حيث يبلغ من العمر78 عاماً، فهو من مواليد 1945، يمتلك صوت مميز وإبتسامة لا تفارق وجهه وأداء قوي، وقف أمام الكبار وله طلة ميزته عن غيره، كان إعجاب الجمهور بأدواره هي البوصلة التي ينتقي من خلالها كل دور يسند له .

يوسف فوزي

ولد يوسف فوزى 16 يوليو 1945 والده مصري ووالدته انجليزية، رفضا والديه في البداية اشتراكه في التمثيل، إلا أنه بعد الانتهاء من دراسته في بريطانيا لمدة خمسة سنوات، تمكن من إقناعهما، شارك الفنانة نادية الجندي والمخرج الراحل نادر جلال في ستة أفلام متتالية.

اقرأ أيضًا.. يوسف فوزي يكشف السبب الحقيقي وراء اعتزاله

بدايته المهنية



بدأ رحلة الفن، بعد 5 سنوات من طلب زميله السابق في المدرسة المخرج «أحمد يحيي» له لأداء أحد الأدوار، أثناء دراسته في كلية التجارة جامعة القاهرة، وهو الطلب الذي رفضه والده العامل في قسم الصوت بأستديو مصر، وأمه الإنجليزية التي درست التمثيل في معهد «رادا بلندن»، وحصل على البكالوريوس وسافر إلى إنجلترا، وعاد منها بعد خمس سنوات، ليرشحه المخرج «نيازي مصطفي» لأداء أحد الأدوار في فيلم «المشاغبين في الجيش» لتبدأ مسيرته الفنية.

يوسف فوزي

شارك بعدها مع حسن الصيفي في فيلم «وحوش في الميناء»، قبل أن يقابل المنتج «محمد مختار»، الذي يطلبه للعمل مع زوجته الفنانة «نادية الجندي» والمخرج «نادر جلال» في 6 أفلام متتالية منها «شبكة الموت»، ثم «عصر القوة»، و«24 ساعة في إسرائيل» و«مهمة في تل أبيب»، والتي حققت نجاحا كبيرا.

أما عمله في الدراما التلفزيونية كان من خلال المخرج «فؤاد عبد الجليل» الذي رأه في أحد المشاهد، وطلبه في مسلسل «التوبة» مع الفنان «محمود ياسين»، لينطلق بعدها «يوسف» ويشارك في العديد من الأعمال «أوبرا عايدة» مع المخرج «أحمد صقر» ثم «أهل الرحمة» و«امرأة فوق القمة» و«الملك فاروق».