قيمة انتقال إمام عاشور لـ الأهلي

يستعد الأهلي للإعلان عن انتقال إمام عاشور للفريق بشكل رسمي، بعد المفاوضات التي حدثت بين الثنائي خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن توقيع اللاعب على عقود انضمامه للمارد الأحمر.

وأكدت تقارير صحفية أن إمام عاشور قام بتصوير "البرومو" الخاص بانتقاله للأهلي خلال اليومين الماضيين، لكن الإعلان الرسمي عن الصفقة في يد رئيس مجلس الإدارة، محمود الخطيب.

وأوضحت أن اللاعب يرغب بشدة في ارتداء القميص الأحمر، على الرغم من العروض التي قُدمت له من قبل عدد من الأندية على رأسها بيراميدز وتواصل فريقه السابق معه "الزمالك" لعودته من جديد.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "Tipsbladet" الدنماركية أن الأهلي أتم اتفاقه مع ميتلاند الدنماركي خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن تكلفة صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي يصل لـ 2.6 مليون يورو، أي ما يقرب من 20 مليون كرونا دنماركية.

وأرجعت الصحيفة الدنماركية سبب عدم استمرار إمام عاشور في الاحتراف الأوروبي إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب داخل مصر، حيث لم يعد اللاعب لفريقه على الرغم من تهديدات الإدارة بفرض عقوبات مالية عليه، وظل يتلقى العلاج في القاهرة.

وكان عاشور قد رحل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لينتقل لميتلاند، حيث لم يقدم المستويات المردودة منه، ليقرر العودة مرة أخرى والتفاوض مع الأهلي للعب خلال الموسم الجديد.

يذكر أن إمام عاشور نجح في التتويج ببطولة الدوري مرتين متتاليتين مع الزمالك، بجانب كأس مصر والسوبر المصري والأفريقي.