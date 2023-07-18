لوكاكو يقترب من يوفنتوس الإيطالي

شهدت الساعات القليلة الماضية تقارب وجهات النظر بين المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ويوفنتوس الإيطالي، من أجل انتقال اللاعب للسيدة العجوز خلال الصيف الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن لوكاكو أصبح قريب للغاية من الانتقال لليوفي خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت أن جماهير إنتر ميلان أبدت غضبها الشديد من تفاوض لوكاكو مع إدارة يوفنتوس، حيث كانت ترغب في استمرار اللاعب داخل صفوف النيراتزوري خلال الموسم المقبل.

ونشرت جماهير إنتر بيانًا هجومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصف فيه لوكاكو بإنه خائن للفريق الأزرق والأسود، بعد الدعم الكبير الذي لقاه من الجمهور.

جماهير إنتر ميلان لـ لوكاكو: خنتنا يا روميرو

قامت جماهير أولتراس إنتر ميلان باصدار بيانًا شديد اللهجة ضد لوكاكو، حيث جاء فيه: "الذين تتفق معهم سيخونك، ليس لأنهم يحبون القيام بذلك، لكن لأن الخيانة في طباعهم".

وتابع جمهور إنتر:"خنتنا يا لوكاكو، نحن الذين وقفنا خلفك قوة حتى في أسوأ حالاتك وفتراتك".

وأضاف:"لقد دافعنا عنك يا روميلو بينما كانت جماهير النادي الذي تتفاوض معه تسخر منا، والآن، أنت تعوضنا عن ذلك بطعنك لنا في ظهرنا بهذه الطريقة مثل خيانة بروتس "سياسي في العصر الروماني وشارك في قتل يوليوس قيصر".

وأكمل:"قبلتك لشعار إنتر ميلان، كانت تعني لنا أكثر من حياتنا، لكن الآن تبيع نفسك لمن يدفع أعلى سعر مثل المرتزقة الحقيرة".

وأردف جمهور النيراتزوري:" أنت لست رجلًا حقيقيًا، قبل أن تصبح لاعبًا عظيمًا حقًا، عليك أن تكون رجًلا".

وأتم جماهير إنتر ميلان بيانه:"وداعًا أيها الخائن الحقير".

يذكر أن لوكاكو انتقل لصفوف إنتر ميلان قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وكانت إدارة النادي الإيطالي ترغب في ضمه بصفة نهائية قبل تدخل يوفنتوس للحصول على خدماته.