رئيس محلى قوص يلتقي بأعضاء فريق قوص أمانكو الخيرى

عقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص اجتماعا تحضيريا مع اعضاء مبادرة قوص امانكو التابعين لجمعية السلام المسيحي الخيرية ، لوضع الاطر العامة للمبادرة النظاقة والتجميل المزمع اطلاقها خلال الفترة القادمة، وذلك في حضور النقيب محمد المرشدي مدير شرطة مرافق قوص، ومديري ادارات البيئة والمتابعة وتقييم الاداء ومسئولي مرفق النظافة.

في بداية اللقاء رحب رئيس المركز بأعضاء المبادرة، واثني علي جهود المجتمع المدني في مساندة الجهات الحكومية في تنفيذ خطط التنمية التي تسعي الدولة الي تحقيقها، مؤكدا علي اهمية الانفتاح علي مؤسسات المجتمع المدني والتشابيك معها، لتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة.

كما اشار رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني الي انه تم خلال اللقاء تقسيم المدينة إلى عددا من القطاعات لكل قطاع مشرفا و عدد من عمال النظافة، و تم مناقشة فريق المبادرة في نوعية وحجم الجهود والمساعدات التي سيقدمونها للعاملين بمرفق نظافة المدينة، كما تطرقت المناقشات الي الجدول الزمني المقرر تنفيذ الاعمال فيه واسماء الشوارع والميادين التي ستبدأ بها المبادرة.