أسعار النفط ترتفع.. وبرنت بـ78.61 دولار

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعا في إمدادات الخام الأميركية.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 11 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 78.61 دولار للبرميل.

بينما زاد أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 15 سنتا ليصل إلى مستوى نحو 74.30 دولار للبرميل.

وانخفض كل من أسعار النفط الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 1.5% أمس الاثنين، بحسب الاسواق العربية.

ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الاثنين أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ ديسمبر2022.

غير أن الإمدادات العالمية قد يعززها استئناف الإنتاج في اثنين من ثلاثة حقول نفطية ليبية جرى تعليق الإنتاج بها الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف وزير مالية سابق.

بيرول: الغاز الطبيعي سيلعب دوراً على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية

الغاز الطبيعي

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في مؤتمر لقطاع الغاز، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي دورا على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن التحدي يكمن في موازنة الاحتياجات للإمدادات الإضافية على المدى القصير، في وقت تتعرض فيه السوق العالمية لتقلبات، مع الاحتياجات على المدى الطويل التي تتمثل في تحقيق أهداف المناخ.

"النفط العمانية" تضيف 14 محطة جديدة في السعودية

النفط

أعلنت شركة "النفط العُمانية للتسويق" عن خطتها لإضافة 14 محطة خدمة جديدة في السعودية ليصل إجمالي محطاتها بالسعودية بحلول الربع الأخير من العام 2023 إلى 26 محطة.

جاء الإعلان عن خطة التوسّع على هامش فعالية توقيع مذكرة التعاون بين شركة "النفط العُمانية للتسويق" وشركة "تميز للوقود"، إحدى الشركات المختصة في الاستثمار والتطوير العقاري ومقرها السعودية.