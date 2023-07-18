رأس السنة الهجرية.. فضل شهر محرم وحكم صيام عاشوراء

رأس السنة الهجرية، ساعات قليلة تفصلنا عن تلك المناسبة الجميلة التي تذكرنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة المنورة، حيث استقبله الأنصار.

ويبدأ العام الهجري بشهر محرم، إذ اعتمد خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب بداية التقويم الإسلامي بشهر محرم في عام 17 هجريًا، وذلك بعد اقتراح البعض عليه بداية التأريخ الإسلامي من شهر رمضان، فقال سيدنا عمر: بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم.

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ولشهر محرم، فضائل عظيمة عند الله عز وجل، فهو أحد الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" فضل شهر محرم وصيام عاشوراء.

فضل شهر محرم

قال الشيخ إسلام النواوي، أحد علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إن الله تبارك وتعالى اختص أوقات في العام وجعل لها مكانة عظيمة وفضل كبير، ومن هذه الأوقات الأشهر الحرم وهي (رجب وذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم)، لذا فتلك الأشهر لها فضل كبير عند الله.

واستشهد النواوي في تصريحه لـ"الوفد"، بقول الله تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مُضيفًا: ولشهر الله المحرم خصوصية بين الأشهر الحرم حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قاله خير الصيام بعد رمضان ما كان في شهر الله المحرم، لذا فهو من أفضل الأوقات للتقرب إلى الله.

حكم صيام عاشوراء

وأوضح أن أيام شهر الله المحرم، بها حدثًا يعتز به المسلمين كافة، إذ يبين سماحة هذا الدين واحترام المسلمين لباقي العقائد، وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه سيدنا موسى، وقال النبي الكريم: نحن أحق بموسى، لذا أصبح صيام هذا اليوم من مكفرات الذنوب.

وشدد الشيخ إسلام النواوي، في ختام حديثه، على ضرورة تعظيم هذا الشهر واغتنام أوقاته، فمن استطاع الصيام فليصم وكثر الذكر وتجنب الظلم كما أمرنا الله تعالى.

بداية السنة الهجرية الجديدة 1445

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت أن غدًا الأربعاء الموافق 19 يوليو، هو غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1445، ويتفق ذلك مع ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفقًا للحسابات الفلكية.