صبحي: نسعى لتقديم كل ما يخدم ويفيد الشباب المصري

خلال لقاءه بمسؤولي شركة ميتا

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بمسؤولي شركة “ميتا” وهي الشركة المالكة للفيسبوك والإنستجرام والواتس اب وثريدز.



وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "ميتا" ومدى امكانية الاستفادة من منصات الشركة للترويج للانشطة الشبابية والرياضية التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" بدء من "الفيس بوك، الإنستجرام ،واتس اب، ثريدز".

وأكمل صبحي حديثه قائلا :"نبحث ونتعاون مع كل ما هو جديد ليصل ويخدم الشباب المصري فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث أننا نعيش أزهي عصرنا حيث أصبحت الحكومة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح حكومة ذكية تواكب التطور وتستخدم كل ما هو حديث وجديد".

حضر اللقاء من جانب وزارة الرياضة أحمد عفيفي رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات التابعة لها، والدكتور محمد حسن معاون الوزيرن شادن خلاف رئيس قطاع السياسات العامة بشركة ميتا للشرق الأوسط، حنان بوجيمي مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا، والعميد شريف بنداري نائب أول رئيس شركة محرم مصر ، والعقيد مصطفي السحلي نائب رئيس شركة محرم للشؤون الحكومية والاستاذة ماريهان نشأت مدير ادارة السياسات العامة بشركة محرم، الاستاذة مي عجلان مقرر عام وحدة تصدوا معنا

الجدير بالذكر أن شركة "ميتا" قد قامت مؤخرا بإصدار تطبيق جديد يسمى “Threads”، حيث يتم ربط حساب الإنستجرام الخاص بالمستخدم لعمل حساب جديد على تطبيق ثريدز، مما يتيح التواصل بين العديد من الأشخاص.