إزالة 3 حالات تعدى بالبناء المخالف بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة ثلاث حالات تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بمدينة نجع حمادى.

جاء ذلك بحضور طلعت على عبد الشافى، نائب رئيس المدينة، والمهندس محمد فؤاد مدير الادارة الزراعية والمهندس محمد الملقب رئيس قسم حماية الاراضى والمهندس ابو الوفا احمد محمد رئيس الوحدة الزراعية ومحمود سيد محمود فنى التنظيم وباستخدام معدات الوحدة المحلية وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن إزالات اليوم، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة واحد قيراط واثنان وعشرون سهم بمنطقة الشيخ هرمل والجنينة ، وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.